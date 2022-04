Scassina il cambiamonete di un autolavaggio automatico ma incappa in una Volante: arrestato

La Volante stava passando in via Emilia Ovest nel corso di un abituale servizio di controllo del territorio. Ma nell'area di un autolavaggio automatico, il "Car Wash" della stazione di servizio “V”, i poliziotti hanno notato aggirarsi un parmigiano di 45 anni già gravato da avviso orale e con precedenti per reati contro il patrimonio. L'uomo è stato bloccato e si è ricostruito che stava prelevando denaro dal cambiamonete dopo averlo forzato.

Gli agenti hanno controllato l’auto dell’uomo, parcheggiata poco distante, e nascosta dietro al sedile è stata rinvenuta la somma in contanti di 360 euro in monete e banconote di vario taglio, ancora disposte all'interno della vaschetta in plastica e metallo che era sistemata all'interno del cambiamonete. Inoltre, nascosti sotto i sedili posteriori, c'erano una chiave inglese, seghetti con lama per il metallo, e oggetti vari da scasso.

Il 45enne è stato arrestato per tentato furto aggravato e trattenuto nelle celle di sicurezza della questura in attesa del giudizio di convalida.