Arrestato ladro di alcolici. E fermato un conducente con patente falsa e due espulsioni all'attivo

Due arresti ieri da parte dei poliziotti delle Volanti. Alle 18 sono intervenuti all'Esselunga di via Verdi dove era stato segnalato un uomo responsabile di una rapina impropria ai danni dell’esercizio commerciale. Era scappato inseguito da un addetto alla sicurezza e per guadagnarsi la fuga aveva brandito un coltello all’indirizzo del vigilante.

Gli agenti si sono subito messi alla ricerca dell’uomo nelle vie limitrofe. L’addetto alla sicurezza, in costante contatto radio con la Sala Operativa, e all’inseguimento del colpevole, ha riferito di averlo perso all’imbocco di via Porta Pia.

Concentrate le ricerche in quella zona, pochi istanti dopo un uomo corrispondente alle descrizioni è stato intercettato in via Trento. Immediatamente fermato dai poliziotti, si è mostrato subito insofferente al controllo rifiutando di fornire in un primo momento le proprie generalità e visibilmente affaticato, come se avesse appena terminato una corsa.

Durante la perquisizione dell’uomo, un cittadino salvadoregno di 27 anni, sono sgtate trovate 6 bottiglie di alcolici all’interno del suo zainetto.

Il 27enne, accompagnato presso gli uffici della Questura per le attività di identificazione e fotosegnalamento da parte della Polizia Scientifica è stato arrestato. Da accertamenti in banca dati, l’uomo risultava gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e avviso orale. E' stato quindi condotto nel carcere di Parma.

Trattenuto invece nelle celle della Questura in attesa del rito direttissimo l'uomo fermato alle 2 di notte da una Volante mentre passava a bordo della sua auto da via Savani.

Alla richiesta di fornire la patente di guida, il conducente, un 33enne albanese, ha mostrato una patente albanesenon conforme agli standard originali.

Gli ulteriori accertamenti effettuati con luce ultravioletta, hanno evidenziavato come il documento fosse palesemente falso. Inoltre dalla carta di circolazione si evinceva che il veicolo era sospeso dalla circolazione per mancata revisione.

Il 33enne è risultato gravato da due distinte espulsioni dal territorio nazionale, già eseguite. Visto il reingresso in Italia è stato arrestato e anche per il reato di falsità materiale del privato in autorizzazioni amministrative.