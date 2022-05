Ustionato mentre cucina, anziano di Cavriago muore all'ospedale Maggiore

E’ morto nella tarda serata di ieri all’ospedale Maggiore di Parma, il 93enne reggiano Amedeo Tagliavini che si era ustionato ai fornelli mentre cucinava. L’incidente domestico era avvenuto domenica sera nella sua casa di Cavriago, in provincia di Reggio Emilia.

L’anziano è stato trovato riverso a terra - ferito, ma cosciente - dalla badante, che ha allertato subito i soccorsi. Troppo gravi però le ustioni e in ospedale, come riporta la stampa locale, è deceduto. I carabinieri indagano sull'accaduto al fine di accertare la dinamica, ma l’ipotesi dell’accidentalità del fatto è la più accreditata.