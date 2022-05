Parma e la festa dell'Europa, così la celebrano studenti e studentesse del Liceo Europeo

In occasione della Festa dell'Europa celebrata il 9 maggio, lunedì pomeriggio al Teatro del Collegio Maria Luigia avrà luogo una performance didattica artistica e culturale dal titolo "Considerazioni sulla pace e sull'Europa" a cura degli studenti e delle studentesse del Liceo Europeo.

Questa performance multimediale si incardina perfettamente nel curriculum Liceo Europeo attivo ormai da oltre trent’anni in parte dei Convitti Nazionali italiani. Il profilo dello studente in uscita è quello di un cittadino consapevole a livello politico, dunque anche storico e sociale, non soltanto per quanto riguarda l’istituzione e la normativa, ma soprattutto in relazione alla cultura del confronto e dello scambio in una prospettiva di pace in Europa e nel mondo.

Di seguito il programma delle attività culturali ed artistiche presentate dagli studenti il pomeriggio del 9 Maggio dal bellissimo Teatro del Convitto Maria Luigia.

Sipario, Musica, Blowin` In The Wind brano di Bob Dylan con testo proiettato.

Lettura dell’Articolo 11 della Costituzione Italiana.

Letture, illustrazioni, spiegazioni e dialoghi sulle Capitali Europee e sulle comunità e minoranze linguistiche in Europa: Vilnius, Bratislava, Vienna, Parigi, Oslo, comunità Valdese, Occitana, Albanese, Sarda e comunità neogreche del Salento: con grande vantaggio del lavoro didattico, aver preparato dalla ricerca dati alla stesura dei dialoghi da presentare in teatro è stata un’esperienza di condivisione di sapere e saper fare certamente faticosa, ma altrettanto gioiosa - dicono gli alunni.

Live performance al pianoforte con esecuzione del brano Nuvole Bianche del compositore Ludovico Einaudi, con simultanea proiezione di immagini inerenti al triste momento.

Lettura ed interpretazione di Poesie in lingua madre tratte dai repertori di Wisława Szymborska, Gianni Rodari, Paul Eluard e Vera Brittain con sottofondo musicale: avvalersi della poesia per una riflessione sulla pace, come fondamento dell'Unione Europea e della costituzione italiana. I ragazzi spiegano: “leggiamo anche di guerra e dolore, presupposti tragici ma necessari per sviluppare valori fondamentali di unione e pace”.

Esecuzione ed Interpretazione al pianoforte del Preludio in Do Diesis Minore di Rachmaninov: l’arte in ogni sua forma si rivolge all’umanità intera superando la violenza dei conflitti. Tolstoj, Dostoevskij, Tchaikovsky ed altri artisti russi hanno saputo con la loro arte abbattere le frontiere dell’odio tra i popoli. Come appunto Sergej Rachmaninov, tra i primi cinque pianisti di tutti i tempi.

Letture e considerazioni sul tema della Cittadinanza.

Interpretazione vocale su base musicale del noto brano dal titolo Zombie scritto e portato al successo planetario dalla celebre rock band irlandese Cranberries come forte monito contro ogni tipo di guerra, di violenza e di sopruso.

Curiosità e aneddoti su alcune lingue e dialetti dell’Europa.

Lettura finale di una poesia inedita composta per l’occasione da un convittore.

Conclusione della giornata con un momento conviviale nello storico cortile delle Magnolie: giochi all’aperto e merenda.