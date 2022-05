Con “Bike To Work” vai al lavoro in bicicletta e ottieni contributi: nuovo bando per aziende e enti

E' attivo il bando per ottenere incentivi e contributi per coloro che si recano al lavoro con una mobilità green, in bicicletta o a piedi. Nello specifico il progetto prevede l’assegnazione di incentivi chilometrici per gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta, per la riduzione del costo dell’utilizzo del bike sharing, per la riduzione del costo dell’abbonamento annuale al deposito biciclette. Aderire al bando è semplice e l'attivazione avviene il 10 del mese successivo, il bando e la modulistica sono pubblicati sul sito del Comune di Parma: https://www.comune.parma.it/it/documenti-e-dati/bandi-e-avvisi/avvisi-pubblici/bike-to-work

Il Comune metterà a disposizione gratuitamente dei partecipanti l’applicazione GreenApes utilizzabile da chi risponde alle domande accessibili al link: https://form.jotform.com/220764845661361

Il bando rimarrà aperto fino a luglio 2023 a disposizione per adesioni. Ovviamente prima si aderisce e prima si potranno sfruttare gli incentivi a disposizione.

Il bando ad oggi vede ben 37 aziende/enti, aderenti con un totale di circa 850 persone che hanno aderito. I lavoratori che partecipano si impegnano a recarsi al lavoro in bicicletta o a piedi, hanno a disposizione una APP che il Comune rende disponibile per autodichiararsi e consente di ricevere 0,20 euro per ogni kilometro percorso certificato da qui per un anno sicuramente, con il massimo consentito di 50 euro al mese. Un incentivo promosso dal Comune di Parma attraverso risorse regionali per dare impulso diretto a chi si muove per andare al lavoro in modo sostenibile, dando così un aiuto concreto anche in termini economici a chi agisce con comportamenti virtuosi.

Parma è tra le poche città che attiva un incentivo per gli spostamenti casa-lavoro green.