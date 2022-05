Elezioni e referendum del 12 giugno: come fare per il voto assistito o a domicilio

In previsione delle elezioni amministrative e referendarie del prossimo 12 giugno, il servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda Usl è a disposizione dei cittadini elettori che hanno diritto all’esercizio del voto a domicilio e del voto assistito per chi possiede i requisiti previsti dalla Legge n. 22 del 27 gennaio 2006.

Per ottenere la certificazione, occorre chiamare i numeri 0521.865301-865314 dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12. Successivamente, i medici contatteranno gli interessati per concordare l’accesso negli ambulatori del Servizio o al domicilio qualora sussistano le condizioni previste dalla normativa vigente.

Nelle giornate del 9, 10 e 11 giugno dalle 9 alle 12 è anche possibile rivolgersi direttamente al servizio di Medicina Legale, in via Vasari n. 13/a a Parma.

Agli elettori del comune di Parma, i certificati vengono rilasciati in duplice copia, da utilizzarsi anche per l’eventuale ballottaggio del 26 giugno.