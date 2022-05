Teatro Regio come monumento nazionale: sì unanime al Senato. Ora tocca alla Camera

Via libera all’unanimità, con 218 voti favorevoli, dall’Aula di palazzo Madama al ddl per il riconoscimento del Teatro Regio di Parma monumento nazionale con voti favorevoli, contrari, astenuti. Il provvedimento in prima lettura in Senato passerà ora alla Camera.

Il disegno di legge si compone di due articoli: l’articolo 1, che riconosce il Teatro Regio di Parma quale monumento nazionale, e l’articolo 2, che reca la clausola di invarianza finanziaria introdotta al fine di recepire la condizione posta, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel proprio parere reso sul provvedimento.