Apre il 24 maggio a Parma “Mecfor” in contemporanea con Sps Italia

Cresce il ricorso al Revamping delle macchine utensili, spinto da un lato dall’urgenza di produrre in modo sostenibile, dall’altro dall’aumento dei costi energetici e della logistica. Sarà uno dei focus principali dell’evento “Mecfor” che si terrà presso il quartiere fieristico di Parma, da martedì 24 a giovedì 26 maggio 2022 in contemporanea con SPS ITALIA, evento leader per Automazione e Digitale per l’ Industria.

Mecfor, organizzato da Fiere di Parma e Ceu-Centro Esposizioni Ucimu, avrà in questa sua prima edizione un format ibrido: oltre a MECFOR, area espositiva al padiglione 2, con oltre 150 aziende, MECFOR Forum sarà una rassegna di convegni sulle tematiche del Revamping, della Meccanica e della Subfornitura. E sarà la prima novità fieristica di settore del 2022 (https://www.mecforparma.it/). Scaricando gratuitamente il titolo di accesso a Mecfor sarà possibile visitare anche SPS Italia ed ottenere un parcheggio auto gratuito .

In esposizione nel settore REVAMPING ogni tipo di macchine utensili revamping e retrofittate, cioè pronte ad una seconda vita, convenienti e di alta qualità: macchine per taglio lamiera, taglio laser, presse, torni, centri di lavoro, robot e automazione industriale, fresatrici, alesatrici, filettatrici, macchine per la lavorazione del tubo e fili metallici, ed altro ancora. Sono macchine modernizzate, che rispondono ai criteri di Industria 4.0 e garantiscono alla produzione un modello ecosostenibile.

Oltre all' area Revamping, saranno presenti altre due aree, dedicate la prima alla Subfornitura in continuità con lo storico salone di Fiere di Parma, rilanciato all’interno del nuovo format tornando alla sua originale posizione di rilevo. Questo presenterà un’offerta variegata e sarà dedicato agli operatori interessati ad acquisire prestazioni, esternalizzando parte della propria attività sia nei settori tradizionali sia in quelli più innovativi; la seconda al Turning, cioè al tornio, macchina utensile per eccellenza uno dei primi e più diffusi sistemi di produzione operanti nel comparto delle macchine a asportazione del truciolo. In questo specifico segmento l’Italia vanta eccezionali che sono espressione dell’ingegno della miriade di imprese, per lo più distribuite nel Nord Italia tra Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto.

Sei i convegni a MECFOR Forum

Il convegno di apertura, dedicato a Revamping e 4.0, si terrà nella mattina del 24 maggio, introdotto da Barbara Colombo (Presidente Ucimu) e Antonio Cellie (CEO di Fiere di Parma) al quale parteciperanno relatori di Ucimu, TifQ, Studio Tomasin, Rosa Sistemi.

Nel pomeriggio si parlerà di Materiali – strategie e tecnologie a supporto degli acquisti – produzione – progettazione Soluzioni alle criticità negli approvvigionamenti. Tra i relatori esponenti di Aita-Associazione Italiana Tecnologie Additive e Responsabile, Metatech Group Fonderie, NIKA S.rl., CARMA S.r.l

Il 25 maggio si parlerà di PNRR con un approccio dal punto di vista tecnico: cyber physical systems, internet of things e big data applicati all’industry 4.0. Interverranno relatori di Eurast, e Beatreex .

La sostenibilità nei processi di produzione e le scorte a valore saranno il focus nel convegno del pomeriggio del 25 maggio con 3 case history e testimonianze dirette di aziende del comparto.

Il 26 maggio un convegno esplorerà il futuro rappresentato dal Forum Industry 5.0 e l’Innovation Managment System che delineerà la rotta da seguire per coniugare nuove tecnologie, innovazione organizzativa e di processo, sostenibilità e capitale umano in modo da generare valore sia per le imprese che per la società con interventi di Uniprofessioni, Apave, Eurast, Quest It.

Nel pomeriggio si terrà un incontro con i giornalisti specializzati dell’Ordine dell’Emilia Romagna sulla importanza dell’interazione tra aziende produttrici, fornitori e clienti finalicompetenze