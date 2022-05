Il mercato «La Corte dalla Terra alla Tavola» cambia gli orari

Da mercoledì 15 giugno 2022 fino al 10 settembre, gli orari del mercato “La Corte dalla terra alla tavola” nella sede di Piazzale Lubiana e in strada Imbriani, saranno temporaneamente modificati come segue:

• nella giornata di mercoledì sede di p.le Lubiana: inizio allestimento ore 6; inizio vendita e fine allestimento ore 7; cessazione attività di vendita ore 12.30; disallestimento entro le ore 14.

• nella giornata di sabato in strada Imbriani: inizio allestimento ore 6; inizio vendita e fine allestimento ore 7; cessazione attività di vendita ore 12.30; disallestimento entro le ore 14.

Questi orari potranno subire modifiche nel caso in cui, a livello nazionale o regionale, vengano adottati provvedimenti più restrittivi. Nello svolgimento dell’attività andranno sempre osservate le prescrizioni vigenti la normativa anticovid. Ogni violazione alla presente ordinanza, salvo se diversamente disciplinato, verrà sanzionata. La Polizia Locale e le Forze di Polizia vigileranno.