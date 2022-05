Cantiere Riformista: «Siamo pronti a seguire in città il metodo Draghi» - La lista

Patto per il lavoro e la famiglia; patto per lo sviluppo e la crescita; patto educativo forte; patto per le salute. Sono questi i quattro impegni su cui il Cantiere Riformista, la lista formata da Italia Viva, Psi e Centro Democratico, lavorerà al fianco di Michele Guerra sindaco. «Siamo in un momento molto difficile - spiega la capolista Carlotta Ricchetti insieme al coordinatore provinciale di Italia Viva Francesco Zanaga e al segretario del Partito socialista italiano Cristiano Manuele - Il nostro modello è il “metodo Draghi” e il nostro obiettivo è quello di lavorare per apportare dei cambiamenti e fare in modo che le generazioni future siano lontane da ogni tipo di povertà e discriminazione».

r.c.

La Lista

Carlotta Ricchetti

Vincenzo Pincolini

Pietro Setti

Dorotea Di Giorgio

Agata Alongi

Stefano Annovi

Alfonso Apicella

Laura Chioni

Maria Rita Correnti

Enrica Cotti

Filomena De Luca

Alessandra Gallina

Maria Gualdini

Giorgio Lovili

Davide Vincent Mambriani

Giacomo Manzini

Fabio Petrolini

Mimmo Quattrocchi

Michele Rignanese

Paredes Silverio

Neliza Richaury

Silvia Tonello

Giacomo Vescovini

Francesco Zanaga