Contagi Covid a scuola, nell'ultima settimana diminuiti sensibilmente: da 372 a 209

Ecco il bollettino settimanale dell'Ausl di Parma dei contagi covid-19 nelle scuole di Parma e provincia.

Nella settimana dal 16 al 22 maggio si sono registrati 209 nuovi casi di positività, un numero sensibilmente inferiore rispetto a quella precedente (372), così suddivisi: 4 casi nei nidi, 13 nelle materne, 72 nelle elementari, 50 nelle medie e 70 nelle superiori.

“Nella settimana 16-22 maggio - spiega Gianrocco Martino, medico del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl – è da sottolineare come la diminuzione dei casi abbia riguardato proporzionalmente tutte le scuole, indipendentemente dal grado. La fascia 0-14 è stata interessata nel 12% circa della totalità dei casi registrati, valore in diminuzione rispetto alla scorsa settimana, a testimonianza di come il virus stia cominciando a circolare meno tra la popolazione in età scolastica. Rispetto alla precedente settimana, vi è stato quasi un dimezzamento dei casi, indice di una flessione più marcata della curva epidemica che si rileva anche nella popolazione generale, sia provinciale che nazionale. Le inchieste epidemiologiche ed il contact-tracing degli operatori AUSL – conclude il Medico - hanno evidenziato che nella maggior parte dei casi il focolaio parte in casa per contatti familiari o risulta legato ad attività ricreative pomeridiane extrascolastiche”.