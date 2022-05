Evasione fiscale da 42 milioni: sequestro delle quote e dei beni di cinque società attive nella logisitica

Ieri Ufficiali di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza di Parma hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Parma, su richiesta della Procura.

Il decreto attiene al sequestro preventivo impeditivo della totalità delle quote del capitale sociale di cinque imprese (la prima da considerarsi capogruppo e le altre come società satellite) attive nella logistica (facchinaggio e movimentazione merci) con sede operativa a Parma, delle quali la Procura non ha fornito il nome.

Il decreto prevede anche la contestuale nomina di un amministratore giudiziario delle quote societarie, nonché il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e, in alternativa, per equivalente, di beni mobili, immobili e disponibilità liquide fino alla concorrenza dell’ammontare delle imposte complessivamente evase nell’arco temporale 2017-2020, pari a circa 42 milioni di euro a carico di sei soggetti economici, ai cui rappresentanti legali vengono contestati reati fiscali.