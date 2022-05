“Ragazze digitali”: iscrizioni aperte per il summer camp gratuito

Sono ancora aperte le iscrizioni per i Summer camp “Ragazze Digitali ER”, progetto con cui la Regione Emilia-Romagna, ART-ER e le Università di Modena e Reggio Emilia e Bologna, con la collaborazione delle Università di Parma e Ferrara, vogliono avvicinare le più giovani al mondo dell’informatica e della programmazione puntando su un approccio coinvolgente e divertente, con lo scopo di contrastare i divari digitali di genere.

A Parma si terrà uno degli 8 Summer camp laboratoriali gratuiti previsti in regione dal 20 giugno all’8 luglio. Le iscrizioni sono aperte sul sito https://digitale.regione.emilia-romagna.it/ragazze-digitali e la partecipazione è stata estesa anche alle ragazze di seconda superiore.

Il percorso è rivolto astudentesse del II, III e IV anno delle scuole superiori, cui si forniranno insegnamenti pratici, a forte carattere operativo, per apprendere il pensiero computazionale creativo e acquisire consapevolezza sulle opportunità e i rischi dei servizi digitali più popolari tra le giovani generazioni, anche assistendo a testimonianze di professioniste ed esperte del mondo digitale.

I Summer Camp laboratoriali si svolgeranno dal 20 giugno all’8 luglio, dalle 9 alle 13, e a ciascuna edizione potranno partecipare fino a 45 ragazze.

Durante le tre settimane di formazione le partecipanti saranno coinvolte in attività di gruppo finalizzate a realizzare un sito web, una app, o un programma in linguaggio Python, anche utilizzando soluzioni di intelligenza artificiale. Il progetto sarà il filo conduttore di tutte le attività e costituirà una sfida per il gruppo di lavoro, affrontando il problema di progettare e costruire per acquisire e applicare competenze e metodi multidisciplinari. In particolare, l’edizione di Parma affronterà il tema della programmazione di videogiochi in linguaggio Python

È previsto inoltre un Summer camp seminariale on line, articolato in 8 seminari, con interventi di esperte ed esperti di imprese e università, sugli aspetti più interessanti e attuali del mondo tech. Questo percorso si svolgerà dal 20 al 30 giugno, dal lunedì al giovedì, dalle 14 alle 16, senza alcun limite per il numero di partecipanti.

I Summer Camp “Ragazze Digitali ER” possono essere riconosciuti come PCTO (Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento).

Le aziende interessate possono diventare sponsor dell’iniziativa fino al 31 maggio.

Al link https://digitale.regione.emilia-romagna.it/ragazze-digitali progetto, programma, moduli per le iscrizioni on line e tutte le info.

Per ogni informazione è possibile fare riferimento alle docenti Giovanna Sozzi (giovanna.sozzi@unipr.it), referente scientifica del progetto per l’Università di Parma, e Chiara Vernizzi (chiara.vernizzi@unipr.it), Delegata del Rettore per l’Orientamento.