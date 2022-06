Mi Games torna a Parma: e la Cittadella diventa multisport

Dal 24 al 26 giugno le squadre che parteciperanno ai tornei di Calcio 5vs5, Basket 3vs3 by San Carlo e Beach Volley 4vs4 avranno la possibilità di vincere il prezioso pass che porta alle Finals 2022! Infatti i campioni di ciascuno sport e categoria avranno un posto tra i campionissimi che dal 29 al 31 luglio si affronteranno a Santa Margherita Ligure durante le seguitissime Mi Games Finals.



La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Parma, Mi Games Parma inaugurerà la nona edizione dei Mi Games, che da quasi 10 anni propongono un format unico nel suo genere: partite da 12’ ciascuna, giocate in contemporanea per ogni sport. Venerdì 24 e sabato 25 giugno ci saranno i gironi di qualificazione, mentre la domenica sarà dedicata alle fasi ad eliminazione diretta.



I Mi Games non sono solo calcio, basket e beach volley: da venerdì a domenica infatti sono in programma anche i tornei di Calcio Balilla, Ping Pong e Beer Pong.



Tra le novità di questa seconda edizione nella città ducale spiccano quelle legate al torneo di calcio: grazie ad adidas, Official Supplier della competizione, la squadra vincitrice del torneo femminile riceverà in premio i biglietti per assistere alla partita Francia-Italia di UEFA Women’s EURO 2022, in programma il 10 luglio in Inghilterra. Inoltre, anche a Parma arriverà il campo in erba sintetica di ultima generazione tipico dei Mi Games, dopo l’esperimento con il terreno del parco dello scorso anno.