Dopo il colpo all’Intespar, tenta il bis Mediaworld: arrestato un 33enne

Ieri sera le Volanti sono intervenute al Mediaworld dell'Euro Torri, dove un dipendente del negozio aveva appena visto un giovane che cercava di rubare uno smartphone da oltre 400 euro. Dopo aver prelevato dagli scaffali, con un coltello aveva forzato il blister di plastica antitaccheggio per riuscire a fare bottino senza far scattare l'allarme.

La Volante è giunta immediatamente sul posto, ha contattato l’addetto, e ha bloccato un cittadino italiano di 33 anni trovato in possesso del coltello da cucina e riconosciuto dal dipendente del centro commerciale.

Nel corso del controllo i poliziotti hanno notato che all’interno della sacca di proprietà del 33enne c'era altra merce proveniente dal vicino Interspar. L’uomo ha detto di aver acquistato regolarmente la merce, senza però riuscire a dimostrarlo. Gli agenti a quel punto si sono diretti al supermercato per verificare la provenienza della merce e l’effettivo pagamento. Nel corso del controllo è stato appurato che solo una parte era stata pagata, mentre la restante, due bottiglie di vino e una forma di formaggio, non risultavano essere passate dalle casse.

Il 33enne è stato portato in Questura per essere fotosegnalato. Al termine è stato arrestato per furto aggravato e denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Su disposizione del giudice è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio.