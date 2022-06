Elezioni: a Parma alle 12 ha votato il 18,29 %, il 16,88 a Bardi. Bassissima l'affluenza per i referendum: tanti casi di rifiuto delle schede

Alle ore 12 di oggi nelle 204 sezioni elettorali del Comune di Parma, hanno votato per le elezioni amministrative n 26.927elettori, pari al 18.29 % degli aventi diritto al voto.

Molto bassa - poco sopra il 7% - invece, l'affluenza al referendum con i 5 quesiti sulla giustizia. Pare che circa il 20% degli elettori e delle elettrici in città rifiuti le schede elettorali, votando solo per le amministrative.

A Bardi, dove è in corso una sfida a tre per la fascia tricolore, sono stati 423 i votanti su 3229 aventi diritto, ossia il 16,88%. Nel numero sono conteggiati anche i bardigiani all'estero, che invece non hanno diritto di votare i referendum. In questo caso, su 1711 elettori e elettrici, 371 hanno votato entro le 12. Alto anche in questo caso il numero di chi ha rifiutato le schede referendarie.

