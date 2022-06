Exit Poll: Guerra nettamente avanti (40-44%) su Vignali (19-23%)

Michele Guerra (Pd - Effetto Parma) nettamente avanti in una forbice tra il 40 e il 44% secondo i dati del primo exit poll Rai. La sfida al ballottaggio sarebbe - come secondo le previsioni - contro Pietro Vignali (Fi, Lega, liste civiche), dato tra il 19 e il 23%. Più staccati gli altri due candidati presi in considerazione: Dario Costi (Civiltà Parmigiana) tra il 10 e il 14% e Priamo Bocchi (Fdi) tra il 6 e l'8%.

Cauto Guerra ai microfoni di 12 Tv parma: "Domani capiremo se effettivamente la forbice si è allargata o se verrà confermata. Non abbasseremo ora la guardia in vista del ballottaggio. Non siamo né ottimisti né esaltati perché i dati degli exit poll vanno presi con le molle". "Un dato negativo che emerge - prosegue - è quello dell'astensionismo che non è nuovo ma segna la distanza fra la politica e i cittadini". "Il primo impegno? Un modello nuovo di futuro per la città"

Gli exit pollsono sondaggi elettorali effettuati all'uscita dei seggi.

L'affluenza alle urne a Parma (dato non definitivo) è intorno al 52%: i primi commenti di tutti i candidati sindaco puntano sulla scarsa affluenza.