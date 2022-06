Treni: interrotta la linea per Brescia dal 17 luglio. Lavori anche sulla Parma-La Spezia. Ecco le novità

Entra in vigore oggi l’orario ferroviario estivo, che sarà valido fino al 10 dicembre. Disagi in vista sulla Parma-Brescia: la circolazione dei treni sarà interrotta dal 17 luglio al 28 agosto per lavori di rinnovo binari, consolidamento della rete ferroviaria e rinnovo dell’armamento del ponte sul Po. Al posto dei treni sono previsti pullman sostitutivi di Trenord che impiegano per il tragitto da Parma a Brescia poco più di due ore e mezza contro l’ora e 55 dei treni. Le corse in partenza da Parma saranno alle 5.02, 6.20, 7.20, 8.20, 10.20, 12.20, 13.20, 14.20, 16.20, 17.32, 18.20, 19.20 e 20.20.

Anche la linea Parma-La Spezia è interessata da lavori in corso: dal 23 maggio si stanno svolgendo lavori di rinnovamento dei binari e della massicciata ferroviaria. Questi lavori comportano fino al 24 luglio la sostituzione dei treni con pullman in parte del percorso.

Per quanto riguarda il nuovo orario estivo, da segnalare che alle 10.54 partirà tutti i giorni dalla stazione di Parma un Intercity per Lecce, che fino a ieri aveva origine da Bologna: da oggi il nuovo «capolinea» è Milano. Il collegamento inverso Lecce-Milano (non più Lecce-Bologna) prevede l’arrivo a Parma alle 22.08 e la partenza alle 22.10 per Milano.

Un’altra novità riguarda il treno Frecciargento delle 10.07 per Milano: diventerà un collegamento Frecciarossa. Lo stesso cambiamento interesserà il treno corrispondente in senso inverso in arrivo da Milano alle 18.44.

Come di consueto, anche quest’anno con l’orario estivo verranno effettuati diversi treni regionali in più per la riviera romagnola nei fine settimana e nei periodi di maggior movimento di viaggiatori.