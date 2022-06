Via libera al voto disgiunto e doppia preferenza solo con parità di genere. Ecco come si può votare

Attenti al voto disgiunto e alla parità di genere. Ecco alcune indicazioni sul come esprimere correttamente le intenzioni di voto.

Il modo più semplice per votare è con una X sul nome del candidato sindaco scelto, oppure sul simbolo di una lista elettorale collegata al proprio candidato. È consentito anche tracciare una X sia sul nome del candidato che sul simbolo di una lista che lo sostiene. Il voto è nullo se si barrano i simboli di più liste.

L'elettore può esprimere fino ad un massimo di due preferenze per i candidati al consiglio comunale. Se esprime solo una preferenza potrà indicare il cognome di un maschio o di una femmina. Se invece opta per la doppia preferenza deve per forza indicare il cognome di una donna e quello di un uomo. Se indica due uomini o due donne, la seconda preferenza non è considerata valida.

Ultima precauzione: se in una lista elettorale ci sono candidati con lo stesso cognome, per la preferenza va indicato anche il nome.

L'elettore può esprimere anche il voto disgiunto. Significa che dopo aver barrato con la X il nome del candidato sindaco scelto, può votare per una lista collegata ad un altro candidato. Anche in questo caso vale quanto specificato sopra per le preferenze.

I seggi spostati

Il Comune segnala che alcuni seggi hanno subito degli spostamenti. Si parte con quelli nella scuola «Sanvitale» in via Corso Corsi, che rientrano nella loro sede originaria: precedentemente erano stati trasferiti nell'ex Scuola europea in via Saffi. Si tratta delle sezioni 197, 7, 8, 9, 10 e 11.

Le sezioni 20, 21, 22, 24 e 47 sono temporaneamente trasferite nella scuola «Parmigianino» in piazzale Rondani. Queste sezioni erano state precedentemente spostate alla «Corridoni», che attualmente è inagibile.

Tutte le sezioni della «Anna Frank», in via Pini, sono state ricollocate a causa dei lavori che interessano la scuola. Le sezioni 71, 72 e 83 sono state assegnate alla scuola «Ferrari» in via Speranza 9. La sezione 73 va alla «Racagni» in via Bocchi 33/A, mentre la 74 è stata spostata alla «Padre Lino Maupas» in via Belletti 1/A. Le sezioni 76 e 77 si trovano nella scuola di Fognano, in via Divisione Acqui 1/A.

Ultima nota di servizio da parte del Comune: gli elettori che devono andare alla Fra' Salimbene hanno ricevuto l'etichetta con l'indirizzo aggiornato della scuola, che passa da borgo Giacomo Tommasini 10/B a borgo Felino 10/B.

Referendum e non voto

Gli elettori possono rifiutarsi di ritirare le cinque schede dedicate al referendum sulla giustizia. Ma non solo, al seggio potranno accettare solo alcune delle schede del referendum rifiutando le altre, complicando così la vita ai componenti di seggio.

La spesa per il voto

La spesa totale presunta per le elezioni ammonta a 1.255.000 euro. Nei seggi normali al presidente spetta un compenso di 282 euro, mentre al segretario e agli scrutatori di 208 euro. Per quanto riguarda i seggi speciali, il compenso del presidente è di 90 euro, mentre quello degli scrutatori è di 61 euro.

P.Dall.