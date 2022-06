Venerdì la tappa a Parma della 1000 Miglia : ecco le modifiche alla viabilità

Venerdì 17 giugno la città accoglierà la Corsa più bella del Mondo: la 1000 Miglia. Le auto, dopo aver affrontato la Cisa, arriveranno in città, orario previsto della prima vettura 20:45, da via Spezia, raggiungeranno Piazza Garibaldi per il controllo orario, successivamente sfileranno in via Cavour, in piazza Duomo e arriveranno al Parco Ducale che le accoglierà per la notte. La viabilità subirà alcune modifiche.

Dalle ore 08:00 di venerdi 17 Giugno 2022 alle ore 10:00 di sabato 18 Giugno 2022: Viale Pasini: Destituzione di tutti gli stalli di sosta eccetto riservati invalidi personalizzati e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati su tutta l’area di parcheggio adiacente il Parco Ducale eccetto mezzi accreditati 1000 Miglia. Piazzale S.Croce – area di parcheggio a Nord, compresa tra Viale Pasini e Via Kennedy: Destituzione di tutti gli stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati su tutta l’area di parcheggio adiacente il Parco Ducale, eccetto mezzi accreditati 1000 Miglia.

Venerdi 17 Giugno 2022 dalle ore 13:00 alle 02:00 del giorno successivo: Strada Mazzini Destituzione stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata compreso Taxi, Spostamento dell’attuale area di stazionamento TAXI in Strada Garibaldi fronte Teatro Regio. Strada D’Azeglio Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord, nel tratto da Piazzale S.Croce a Via Antelami. P.le Corridoni Destituzione stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata. Piazza Garibaldi Restringimento di carreggiata per installazione allestimenti punto di controllo orario. Borgo del Parmigianino – incrocio con via Melloni Destituzione stalli ciclomotori e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata. Dalle ore 19:30 di Venerdi 17 Giugno 2022 alle ore 02:00 di Sabato 18 Giugno 2022 e comunque sino a cessate esigenze: Istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli con esclusione dei mezzi di soccorso, di emergenza e veicoli accreditati 1000 Miglia, per i seguenti tratti stradali con contestuale istituzione del senso unico alternato nelle relative strade afferenti: • Via Cocconcelli intersezione P.le S.Croce • Strada D’Azeglio • P.le Corridoni Ponte di Mezzo • Intersezione Viale Toscanini/Viale Mariotti/Ponte di Mezzo (eccetto bus a taxi fino alle ore 20:00, in percorrenza del solo asse Nord --> Sud in entrambe le direzioni); • Strada Mazzini; • Piazza Garibaldi; • Strada della Repubblica – da Piazza Garibaldi a Strada XXII Luglio esclusa; • Strada Cavour • Strada al Duomo • Piazza Duomo • Strada Pisacane • Via dei Farnese incrocio Ponte Verdi.

Istituzione del senso unico alternato per i seguenti tratti stradali: • Via dei Farnese – tratto da Borgo Tanzi a Ponte Verdi; • Via Cocconcelli – da Via Zara a P.le Santa Croce 3 GC • Strada Bixio da Strada Costituente a P.le Corridoni • Borgo della Cavallerizza • Borgo Paggeria • Via Carducci - Strada dell’Università, tratto da strada Cavestro a piazza Garibaldi: Istituzione del divieto di circolazione eccetto ciclomotori e motocicli condotti a mano.

Intersezione Strada Mazzini, Ponte di Mezzo, viale Toscanini e viale Mariotti: Posizionamento a lampeggio dell’impianto semaforico. Destituzione dell’attraversamento pedonale. I pedoni saranno deviati su percorsi alternativi posti in sicurezza. Viale Vittoria – da Via Zara a Piazzale S. Croce Istituzione del divieto di circolazione sulla corsia Est che procede in direzione Nord (S. Croce) eccetto mezzi accreditati Mille Miglia, mediante apposita segnaletica. Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata. Destituzione della fermata bus. Viale Vittoria – intersezione Piazzale S.Croce Destituzione dell’attraversamento pedonale. I pedoni saranno deviati su percorsi alternativi posti in sicurezza. Viale Vittoria – uscite dei parcheggi interni ai viali, da Via Spalato (esclusa) a P.le S.Croce. Istituzione del divieto di circolazione e del senso unico alternato. E’ fatto obbligo di uscire dai parcheggi esclusivamente su Viale dei Mille P.le S.Croce: restringimento di carreggiata ad una corsia di marcia con apposita segnaletica, nella porzione di rotatoria tra l’uscita in Viale Dei Mille e l’immissione di Viale Vittoria.

Dalle ore 16:00 alle ore 19:30 del 17/06/2022: Disattivazione dei varchi elettronici di rilevamento dei transiti in Zona a Traffico Limitato posti in Viale Toscanini e Viale Mariotti.

Dalle ore 16:00 del 17/06/2022 alle ore 02:00 del 18/06/2022: Autorizzazione al transito in corsia preferenziale di Strada D’Azeglio, P.le Corridoni e Ponte di Mezzo dei veicoli accreditati 1000 Miglia 2022 e contestuale disattivazione del varco elettronico di rilevamento dei transiti (D’Azeglio).



Sabato 18/06/2022, dalle ore 06:00 alle ore 10:00: Via Kennedy: Istituzione del divieto di circolazione dal cancello carraio Parco Ducale ad intersezione con P.le S.Croce. Destituzione della ZTL 3.



L’Azienda TEP SpA provvederà alla deviazione dei bus interessati. Sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso ed emergenza. Sarà inoltre consentito l’accesso ai mezzi Iren Ambiente e che operano per conto di Iren Ambiente, per servizi di pulizia strade e raccolta rifiuti, unicamente in caso di emergenza e/o comprovata necessità. La Polizia Locale potrà adottare misure di regolamentazione del traffico non previste nella presente ordinanza che si rendessero opportune per un corretto svolgimento delle manifestazioni e per limitare i disagi alla circolazione veicolare.