Massimo Felici è il nuovo direttore del Conservatorio di Parma

Massimo Felici sarà il nuovo direttore del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma. È il risultato delle elezioni che si sono concluse giovedì 16 giugno 2022: il collegio docenti dell’Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale parmigiano ha scelto tra una rosa di tre candidati (completata da Cristina Curti e Ilaria Poldi), tutti docenti di ruolo di Istituti AFAM da almeno cinque anni e con pregressa esperienza di direzione acquisita anche in ambiti multidisciplinari e internazionali. Il nuovo direttore entrerà ufficialmente in carica il primo novembre, quando arriverà il decreto di nomina del MUR, e il mandato avrà durata triennale, con possibilità di riconferma per un ulteriore triennio. Felici succede al direttore uscente Riccardo Ceni, eletto nel 2016 e riconfermato per il secondo mandato nel 2019. Il primo turno delle elezioni si è svolto il 7, 8 e 9 giugno, con ballottaggio tra Massimo Felici e Cristina Curti il 14, 15 e 16 giugno.

Definito dall'American Records Guide "uno dei migliori chitarristi europei mai ascoltati" e titolare della Cattedra di Chitarra presso il Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma, Massimo Felici ha tenuto più di ottocento concerti in tutta Europa, Stati Uniti, America Latina ed Estremo Oriente. È stato ospite come solista di molte Orchestre italiane e internazionali, ha inciso per Musicaimmagine, Il Fronimo, l’etichetta olandese Brilliant e l’etichetta americana Soundset-Tresona; è dedicatario di opere di Giovanni Sollima, Daniele Lombardi e Luis Bacalov. Sono degni di nota i sodalizi con il chitarrista Lorenzo Micheli, il flautista Massimo Mercelli, le cantanti Manuela Custer e Damiana Mizzi, il Quartetto Chitarristico “Leonardo”, l’Ensemble ’05, Gianni Lenoci e i gruppi di sperimentazione “Hocus Pocus” e “Il Tempo Sospeso”; membro del New York Alaria Chamber Ensemble, ha debuttato nel 1997 alla Weill Recital Hall (Carnegie Hall). È stato premiato nei concorsi internazionali “A. Segovia” di Malaga, Granada, “M. Pittaluga” di Alessandria, Gargnano, Cagliari. Come docente è stato invitato a tenere Masterclass in Italia, Germania, Spagna, Finlandia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Croazia, Slovenia, India e Corea del Sud. Allievo di Agostino Valente e Stefano Grondona, si è perfezionato con Oscar Ghiglia presso l'Accademia Chigiana di Siena e la Musik-Akademie di Basilea.