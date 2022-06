Dal 1° luglio i tamponi di guarigione nei punti drive-through si prenotano solo dal Fascicolo sanitario

Dal 1° luglio i tamponi di guarigione, assicurati gratuitamente nei drive-through dell’Azienda Usl di Parma, si possono prenotare solo on line con il Fascicolo sanitario elettronico. Da venerdì primo luglio, dunque, i cittadini positivi al coronavirus non verranno più contattati dagli operatori dell’Azienda sanitaria per fissare l’appuntamento per il test di verifica dell’avvenuta guarigione. E questo varrà anche per i tamponi di guarigione successivi al primo, che sono da eseguire in caso di positività a 7 giorni di distanza. E’ questa una nuova modalità organizzativa di accesso ai test, definita dalla direzione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda Usl di Parma per la gestione dei casi positivi in questa fase di circolazione del virus. Si ricorda che per gli asintomatici assistiti in Emilia-Romagna che hanno già ricevuto la terza dose vaccinale e che hanno attivato il Fascicolo Sanitario Elettronico, è possibile registrare sul Fasciolo Sanitario Elettronico i risultati dell’autotest per l'inizio e la fine dell’ isolamento (per informazioni https://www.ausl.pr.it/covid_19_info_news/tamponi/default.aspx)

COME PRENOTARE ON LINE

E’ sufficiente collegarsi al sito www.cupweb.it oppure tramite il proprio Fascicolo sanitario elettronico. Occorrono le credenziali SPID, cioè il Sistema Pubblico di Identità Digitale, poi si deve cliccare su “Prenotazioni SSN”, “Nuova prenotazione” e “Prenota prenotazione di sanità pubblica senza ricetta”, quindi “Virus covid ricerca antigene test rapido” poi digitare la data in base alla scadenza del proprio isolamento e infine scegliere tra i luoghi proposti.

TEST ANCHE IN FARMACIA

E’ tuttora possibile sottoporsi a test di guarigione in farmacia al costo di 15 euro (a carico del cittadino) con le abituali accortezze: essere asintomatici da almeno tre giorni.

INFORMAZIONI SU SITO E ALTRI SERVIZI AUSL

Da venerdì primo luglio non sarà più attivo il numero di informazione telefonica 0521-393232 attivato nel 2020 dall’Azienda Usl e dedicato al coronavirus. I cittadini potranno trovare comunque le relative informazioni generali sul virus, come si trasmette e sulla campagna vaccinale, tramite i servizi aziendali di informazione all’utenza. Ovvero, nella sezione dedicata al Coronavirus e alla vaccinazioni sul sito Internet www.ausl.pr.it, gli aggiornamenti sulle pagine social dell’Azienda Usl di Parma (Facebook e You Tube), in articoli, video, spot e rubriche aziendali sugli organi di informazione locali, al numero verde del Servizio sanitario regionale 800 033 033, rivolgendosi alla rete degli Uffici relazione con il pubblico (Urp) presenti in ogni distretto sanitario provinciale.

Ai cittadini risultati positivi al covid-19 i Servizi del Dipartimento di sanità pubblica forniscono un’e-mail dedicata, che viene indicata nelle lettere inviate agli interessati.