Ogni prima domenica del mese la Camera di San Paolo sarà visitabile gratuitamente

Proseguendo nelle azioni di promozione e valorizzazione della Camera di San Paolo, il Comune di Parma ha aderito all'iniziativa Domenica al museo, che prevede l’accesso gratuito a tutti i luoghi della cultura la prima domenica del mese. L’iniziativa ministeriale "Domenica al museo" permette dal 2014 l’accesso gratuito nei luoghi della cultura dello Stato, un’occasione per scoprire il patrimonio culturale italiano e per conoscere luoghi non ancora visitati. A questi si aggiunge la Camera di San Paolo il cui ingresso sarà gratuito ogni prima domenica del mese, a partire da domenica 3 luglio 2022, permettendo a cittadini e turisti di fruire liberamente della volta tardo gotica ad ombrello affrescata dal Correggio nel 1519 e ritenuta uno dei capolavori indiscussi del maturo rinascimento italiano, a cui si accede passando attraverso la stanza affrescata da Alessandro Araldi con una ricca decorazione a grottesche. Continuano, inoltre, le visite guidate gratuite (con l’acquisto del biglietto d'ingresso) a cura del personale specializzato del Museo in programma ogni giovedì alle 15.30 (giovedì 7 luglio la Camera rimarrà chiusa al pubblico), un’occasione per i visitatori di immergersi nel percorso museale della Camera della Badessa e scoprire la storia dell’intero Complesso monumentale di San Paolo.

Informazioni:

Visita guidata gratuita, previo acquisto del biglietto d’ingresso: ogni giovedì ore 15.30 E’ obbligatoria la prenotazione da effettuare scrivendo all’indirizzo cameradisanpaolo@comune.parma.it.

La Camera di San Paolo si trova in Strada Macedonio Melloni n. 3 ed è aperta con i seguenti orari:

- lunedì, giovedì e venerdì 9.30-17.30, ultimo ingresso alle 17

- sabato, domenica e festivi 9.30-18.30, ultimo ingresso alle 18

La Camera rimarrà chiusa al pubblico giovedì 7 luglio.

I biglietti sono acquistabili direttamente presso la biglietteria del Museo:

Intero € 5,00; ridotto € 3,00 (18-25 anni, convenzionati, gruppi minimo 8 persone con guida accreditata, insegnanti, dipendenti MIC e Comune di Parma, possessori Parma Card); ridotto € 2,00 (6-18 anni e scolaresche); gratuito fino a 5 anni, disabili e accompagnatore, soci ICOM, giornalisti, guide accreditate.

Da domenica 3 luglio 2022, accesso gratuito ogni prima domenica del mese. L'accesso è consentito nel rispetto delle normative vigenti in merito alle misure di contenimento del Covid-19. Contatti: T. 0521 218215 - cameradisanpaolo@comune.parma.it