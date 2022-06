Sostegno per l’accesso ai fondi europei: al via “Strumenti PNRR”

Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2021-2027 rappresentano una grande opportunità per il traguardo di obiettivi strategici di sviluppo socio economico, tecnologico ed ambientale: un’insostituibile occasione, nei termini di ottenimento dei finanziamenti, che è necessario cogliere immediatamente, dalla fase di programmazione alla stesura dei progetti esecutivi.

Una sfida - nell’attivare progetti di qualità, sostenibili e in grado di generare impatti - che coinvolge anche il territorio parmense: per questo Fondazione Cariparma – in una visione strategica di supporto territoriale - ha promosso l’iniziativa “Strumenti PNRR” rivolta agli Enti locali – riferendosi espressamente a Comuni e Unioni di Comuni, Comunità montane o Consorzi tra Comuni – e agli Enti del Terzo Settore della provincia di Parma.

Tramite un Avviso saranno raccolte le idee progettuali e tra queste, in seguito ad una selezione, le migliori proposte potranno accedere gratuitamente ad un percorso di assistenza tecnica finalizzata alla loro candidatura a linee di finanziamento.

L’Avviso – che non è finalizzato ad erogare contributi monetari ma unicamente assistenza tecnica - persegue l’obiettivo di rafforzare le capacità progettuali ed operative degli Enti locali e del Terzo Settore, aumentando la possibilità delle iniziative pianificate di accedere a risorse europee, nazionali e locali, creando così un concreto valore aggiunto per la comunità.

L’assistenza tecnica sarà erogata da SINLOC - Sistema Iniziative Locali S.p.A. - società con competenze distintive negli ambiti a vocazione europea – che, in qualità di advisor tecnico, affiancherà le proposte selezionate nella configurazione di idee progettuali strategiche, sostenibili e a impatto, ovvero nello sviluppo di un dossier dettagliato, utile a dare seguito alle successive attività di candidatura per l’ottenimento di coperture finanziarie pubbliche a valere sui fondi PNRR e QFP 21-27 o risorse private.

Tutte le azioni progettuali dovranno svolgersi nel territorio della provincia di Parma. Saranno ammesse candidature in forma singola o associata tra due o più Enti. Gli enti proponenti potranno presentare un'unica candidatura nel ruolo di capofila, ma sarà data loro la facoltà di presentare candidature multiple in qualità di partner di progetti promossi da altri Enti.

Le proposte in partenariato con altri soggetti del territorio (altri enti pubblici, enti del terzo settore, soggetti non profit, stakeholder locali di tipo sociale, ecc) verranno valutate positivamente ai fini della graduatoria.

L’Avviso sarà aperto dal 1° luglio al 9 settembre 2022 e tutta la documentazione dell’iniziativa è disponibile sul sito web della Fondazione (www.fondazionecrp.it).

La presentazione della domanda (con la relativa documentazione allegata) sarà accettata unicamente tramite posta elettronica all’indirizzo pec fondazionecariparma@legalmail.it; gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito web della Fondazione entro il 10 di ottobre 2022.

L’iniziativa prevede inoltre la possibilità di partecipare a due webinar – la cui adesione è fortemente raccomandata - utili a trasmettere agli enti interessati informazioni sugli obiettivi di policy e sulle modalità di presentazione dei progetti, nonché sulle modalità di partecipazione all’Avviso.

«Con tale iniziativa – spiega il Presidente Franco Magnani – Fondazione Cariparma intende generare sul territorio un processo di aggregazione di progettualità e miglioramento dei profili di impatto e sostenibilità, rafforzando le conoscenze e competenze al fine di incrementare la capacità di intercettare e attrarre risorse.»

Per eventuali quesiti è possibile rivolgersi all’indirizzo mail configurazioneprogetti@sinloc.com e al numero di telefono 331-6662189 (lunedì-venerdì ore 9:00-13:00 e 14:00-18:00) entro le 13:30 del 9 settembre 2022.