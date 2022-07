Polizia locale: nelle notti di luglio e agosto nel mirino la guida sotto l'effetto di alcol e droghe

Nei mesi di luglio e agosto il Corpo di Polizia Locale effettuerà servizi notturni mirati per il contrasto della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La campagna rientra nei protocolli di sicurezza sottoscritti tra le forze di Polizia e il Prefetto di Parma.

Nella prima notte di controlli, gli agenti hanno rilevato alle 3.30 circa un incidente in via Burla in cui sono stati coinvolti due veicoli: i due conducenti sono rimasti entrambi feriti e trasportati in ospedale.

Oltre al sinistro di via Burla, sono stati istituiti cinque posti di controllo in via Montanara, in Via Fratta e in Via Emilio Lepido. Proprio in quest’ultima strada è stato sorpreso un conducente alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza, con un tasso di alcol nel sangue pari a 0,92 g/l. E' stato denunciato: il Codice della Strada prevede una ammenda che va da 800 a 3.200 euro, l'arresto fino a sei mesi e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.

In tutto sono stati 28 i veicoli controllati, sei le sanzioni elevate, con il ritiro di una patente di guida.



“La Polizia Locale è accanto ai suoi cittadini, perseguendo la tolleranza zero per chi, in barba alla legge e al buon senso, si pone alla guida di un veicolo, attentando alla sicurezza altrui e propria, perché sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Nei fine settimana di luglio e agosto, in orario notturno, dotati di strumentazione tecnica, il mio personale, che ringrazio per l’impegno e la disponibilità dimostrata, sarà presente in tutti quei luoghi che sono caratterizzati da un’alta incidentalità stradale”, ha dichiarato Michele Cassano, Comandante della Polizia Locale Parma.