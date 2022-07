(Anche) Ascensore per i binari 2 e 3 rotto: disagi, lamentele e... scritte in stazione a Parma

Ci risiamo: alla stazione ferroviaria si è guastato nuovamente l’ascensore che serve i binari 2 e 3, che così va ad aggiungersi all’altro ascensore (che non funziona da diverse settimane) dei binari 6 e 7. Il disagio per tanti viaggiatori che arrivano da Bologna o partono per Milano, che utilizzano soprattutto il terzo binario, si vede eccome: valigie e carrozzine devono essere sollevate lungo le scale. E lo stesso succede con le biciclette, ammesse sui treni regionali e sugli Intercity. «Rotto di nuovo?» c’è scritto sulla porta di un ascensore, a fianco di un cartello «ufficiale» che indica che l’ascensore è fuori servizio, senza fornire una data prevista per la riattivazione. Ed è bloccata anche una scala mobile di fronte alla biglietteria. Insomma, il «panorama» all’interno della stazione non è dei più rinfrancanti. (David Vezzali)