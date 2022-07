É morto Luciano Silingardi. Aveva 82 anni. E' scivolato in hotel in Sardegna ed ha battuto la testa

Questa mattina è morto Luciano Silingardi. Aveva 82 anni. Il commercialista parmigiano fu presidente di Cariparma dal 1987 al 2000 e presidente della fondazione Cariparma dal 1991 al 2004, anno in cui si dimise per lo scandalo del crac Parmalat di cui faceva parte del Cda (fu condannato, per questo, in via definitiva a 5 anni e 9 mesi di reclusione nel 2014).

Silingardi era in vacanza in Sardegna e sarebbe caduto in albergo giovedì battendo la testa. L'incidente avrebbe provocato una emorragia cerebrale. Il commercialista parmigiano è stato quindi ricoverato all'ospedale, ma non avrebbe più ripreso conoscenza.