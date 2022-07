Torna «BorgoSound», la colonna sonora dell'estate in città

L’estate di Parma è pronta a risuonare di allegria. Torna in piazzale Salvo D’Acquisto «BorgoSound», il contest musicale giunto alla decima edizione, organizzato da «I Nostri Borghi». Il programma è stato presentato ieri nella sede dall’associazione.

«Anche quest’anno, BorgoSound offrirà alle band e ai cantautori in concorso provenienti da tutta Italia un bel palcoscenico - ha sottolineato Fabrizio Pallini, presidente dell’associazione I Nostri Borghi -. Partecipare al festival è un’importante esperienza formativa, che darà la possibilità ai diciotto gruppi in gara di crescere e di mettersi in gioco. Il format è consolidato. Ci saranno tre serate in cui si svolgeranno le eliminatorie: il 16, il 23 e il 30 luglio. La semifinale sarà il 3 settembre, mentre per la finalissima l’appuntamento è il 10 settembre». A procedere nel «torneo» musicale, saranno i gruppi e i cantautori che otterranno il punteggio maggiore. «Le esibizioni riceveranno un punteggio sia dalla giuria del concorso che dalla giuria popolare - ha proseguito Pallini -. Oltre ai premi per chi ottiene il punteggio maggiore, quest’anno in palio c’è anche il trofeo per il miglior testo e per la migliore interpretazione scenica».

Storico partner dell’evento è l’Avis di Parma. «Continuiamo ad essere al fianco di BorgoSound - ha affermato Luca Asinari, presidente dell’Avis comunale -. Essendo questo il decimo anno che ci vede presenti al festival, abbiamo deciso di aggiungere anche un premio “Avis” a quelli messi in palio. Ci è sembrato importante perché, da tanti anni, BorgoSound ci dà la possibilità di stare in mezzo alla gente per parlare del valore del dono». L’impegno sociale di BorgoSound è dunque un valore aggiunto alle finalità artistiche e culturali del festival. «Oltre ad ospitare i volontari Avis, dedicheremo anche uno spazio a Luigi Alfieri, autore del libro “Da Leopoli a Kiev” in cui racconta il suo viaggio verso l’Ucraina per portare aiuti alla popolazione locale, e vorremmo ospitare anche un’esibizione di musica ucraina - ha concluso Pallini - Inoltre, come è sempre stato nella storia della nostra associazione, con il festival portiamo sicurezza e allontaniamo il degrado dalle strade che ci ospitano».