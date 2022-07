Treni sospesi fino alla fine di agosto, a Brescia si va con il bus sostitutivo - Gli orari

Da oggi la circolazione dei treni sulla linea Parma-Brescia è sospesa per lavori di rinnovo binari, consolidamento della sede ferroviaria e rinnovo dell’armamento del ponte sul Po. I lavori, che comportano un investimento economico di 32 milioni di euro, si protrarranno fino alla fine di agosto. Al posto dei treni si viaggia in pullman: e la durata della corsa, inevitabilmente, si allunga. Per andare a Brescia gli orari prevedono (traffico permettendo) 2 ore e 36 minuti di bus sostitutivo contro un’ora e 55 minuti di treno.

Sono cambiati anche gli orari. Le partenze da Parma sono: 5.02 (no festivi), 6.20, 7.20 (no festivi), 8.20, 10.20, 12.20, 13.20 (no festivi), 14.20, 16.20, 17.32 (no festivi), 18.20, 19.20 (no festivi) e 20.20.