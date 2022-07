Auto contro guardrail a Noceto e caduta di un ciclista a Parma: due feriti al Maggiore

Due interventi del 118 nella tarda serata di ieri tra città e provincia. Un'ambulanza è stata inviata poco prima delle 22 a Noceto: in via Matteotti un'auto è finita contro il guardrail ei il conducente ha riportato ferite di media gravità.

A Parma, in via Zaniboni, nella zona di via Fleming, i militi hanno soccorso un ciclista caduto per strada intorno alle 22.15. Anche per lui traumi di media gravità.