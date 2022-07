Risparmio energetico nelle scuole, per l'Ue: "Parma è un esempio da seguire"

Parma è tra gli esempi che la Commissione europea cita tra le città che fanno parte della Missione 100 città a impatto climatico zero entro il 2030. Il comune, sottolinea la Commissione in un documento esplicativo del Piano per la riduzione della domanda di gas «ha già raggiunto il 55% di risparmio energetico migliorando le prestazioni energetiche di tutti gli asili nido comunali e di 20 scuole. Entro il prossimo decennio tutte le scuole comunali vedranno interventi di efficientamento».