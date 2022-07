Armato di coltello semina il terrore in piazzale della Pace dopo avere tentato di rapinare un ragazzo: arrestato dalle Volanti

Nella tarda serata di ieri, mentre transitavano su Piazzale della Pace nell’ambito di un ordinario servizio di controllo del territorio, gli agenti della Volante hanno ricevuto, da più passanti, la segnalazione della presenza di un uomo che, qualche metro più avanti, dopo aver tentato una rapina ai danni di un ragazzo, stava spaventando i presenti brandendo un coltello e provocando un “fuggi-fuggi” generale.

Gli agenti, pertanto, dopo aver tempestivamente diramato una nota radio tramite Centrale Operativa per diramare le ricerche, hanno individuato immediatamente l’uomo, il quale, alla loro vista, per disfarsi del coltello, lo ha lanciato dentro le vasche ornamentali presenti in Piazzale della Pace.

A quel punto il malvivente, resosi conto di essere braccato dagli agenti di polizia, ha tentato di fuggire confondendosi tra le persone presenti in Pilotta, ma, con estrema prontezza, è stato bloccato degli operatori intervenuti, i quali, immediatamente raggiunti anche dagli agenti di un’altra Volante, hanno bloccato l’uomo, verificando altresì che lo stesso fosse privo di altre armi e oggetti atti a offendere.

Contestualmente, uno degli agenti intervenuti, avendo notato che, qualche momento prima, quest’ultimo aveva tentato di disfarsi del coltello lanciandolo all’interno della vasca, ha recuperato immediatamente il coltello poi successivamente sotto sequestro.

L’uomo, una volta immobilizzato ha opposto agli agenti particolare resistenza, risultando particolarmente nervoso e agitato, nonché in stato di alterazione procurata verosimilmente da sostanze alcoliche.

Ciononostante gli operatori intervenuti sono riusciti a condurre l’intervento con estrema professionalità e impegno, ponendo fine allo stato di agitazione creatosi tra i passanti in Piazzale della Pace in pochi minuti: il malvivente, infatti, una volta fermato, è stato immediatamente condotto in Questura.

Sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici da parte della Polizia Scientifica, è stato identificato per un cittadino gambiano di 35 anni irregolare sul territorio nazionale e gravato da precedenti di polizia.

Contestualmente gli agenti, dopo averlo invitato in Questura per sporgere formale denuncia/querela, hanno sentito il soggetto vittima della tentata rapina, appurando in tal modo che il cittadino gambiano aveva assunto, prima dell’intervento della Polizia, un comportamento particolarmente pericoloso e violento, minacciando la vittima con un coltello affinché gli consegnasse dei soldi e spaventando, subito dopo, tutti i passanti col medesimo coltello.

L’uomo pertanto è stato arrestato per tentata rapina aggravata e denunciato per porto di armi atti ad offendere e resistenza a Pubblico Ufficiale.