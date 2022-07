Il Comune dirama un'allerta meteo "arancione": domani a Parma previsti 39 gradi

Allerta Arancione per temperature elevate per Parma e le province della nostra regione: Reggio, Modena Bologna Ferrara e Ravenna, allerta gialla per temperature elevate per le province di Piacenza, Parma, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini.

Per la giornata di sabato 23 luglio è previsto un ulteriore lieve aumento delle temperature, con valori massimi diffusamente di 37/38 gradi nelle zone di bassa collina e pianura, ad eccezione della costa, e punte localmente fino a 39 gradi nelle pianure centrali.