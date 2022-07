Da oggi al via le domande per il bonus psicologo

Al via da oggi sul sito dell’Inps la presentazione delle domande online per ottenere il Bonus Psicologo. C'è tempo per inoltrare la richiesta fino al 24 ottobre 2022. Con Isee è inferiore a 15mila euro l’importo è di 600 euro. Se è compreso tra 15mila e 30mila euro è di 400 euro. Tra 30mila e 50mila di 200 euro. Una volta presentata la domanda l'INPS comunicherà l’esito, fornendo un codice univoco da utilizzare entro 180 giorni presso il professionista scelto dall’utente.