Alle 20.35 un treno per la Sicilia senza cambiare, fino al 4 settembre. Ieri «battesimo» con 50 minuti di ritardo

Da ieri parte dalla stazione di Parma, alle 20.35, un treno Intercity Notte con destinazione Palermo e Siracusa. Da tanto tempo da Parma non parte alcun treno che porta direttamente in Sicilia, senza necessità di cambiare. Invece da ieri e fino al 4 settembre, a causa di lavori lungo la linea ferroviaria tirrenica, un treno Intercity Notte che collega Milano con Palermo e Siracusa passa – e ferma – nella nostra città. Per via dei lavori programmati lungo la linea, il treno non percorre l’itinerario abituale Pavia-Genova-La Spezia per raggiungere Firenze ma percorre la linea che passa per Piacenza, Parma e Bologna.

E così alle 20.35 per i parmigiani c’è questo collegamento ferroviario diretto con la Sicilia. Sono necessarie 20 ore e 20 minuti per arrivare alle 16.55 a Palermo e poco più di 19 ore per arrivare alle 15.47 a Siracusa. Il tempo non è poco, però c’è la comodità di non dover mai cambiare treno lungo tutto il tragitto.

Ieri il «battesimo» del Parma-Sicilia è avvenuto con 50 minuti di ritardo: erano appena passate le 9.25 quando il treno ha lasciato la stazione di Parma. Da segnalare anche che questo collegamento non compare nei tabelloni di carta gialli delle partenze: un evidente disguido, visto che il treno ferma tutti i giorni a Parma per ben più di un mese.

Al ritorno, fino al 3 settembre, è disponibile l’Intercity Notte che parte da Palermo alle 12.35 e da Siracusa alle 13.35, con arrivo a Parma alle 9.16 (o 9.18, a seconda dei giorni).

I treni per/dalla Sicilia che fermano a Parma svolgono solo servizi letto e cuccette e sono composti da due sezioni: una per/da Palermo e una per/da Siracusa. In Sicilia la sezione per Palermo ferma a Messina Centrale, Milazzo, Barcellona-Castroreale, Patti-S. Pietro Patti, Capo d’Orlando-Naso, S. Agata di Militello, S. Stefano di Camastra-Mistretta, Cefalù e Termini Imerese. Le fermate della sezione per Siracusa sono Messina Centrale, Taormina-Giardini, Giarre-Riposto, Acireale, Catania Centrale, Lentini e Augusta