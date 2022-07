Raccolta differenziata in Emilia-Romagna: Parma seconda per le lampadine esauste

Nel primo semestre del 2022 Ecolamp ha gestito in tutta Italia 1.406 tonnellate di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). In particolare, il consorzio nazionale specializzato nel recupero e smaltimento dei RAEE del settore illuminotecnico ha raccolto e riciclato 601 tonnellate di piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo e apparecchi di illuminazione giunti a fine vita (raggruppamento R4), e 806 tonnellate disorgenti luminose esauste (raggruppamento R5).

Il recupero e riciclo dei RAEE del consorzio Ecolamp ha visto nel 2022 la conferma di alcune Regioni come esempi di eccellenza nella raccolta differenziata dei Rifiuti Elettrici ed Elettronici.

Per quanto riguarda la raccolta in Emilia-Romagna, nel primo semestre del 2022 sono state avviate a riciclo 79 tonnellate di sorgenti luminose, storico raggruppamento gestito dal consorzio Ecolamp. In particolare, numeri in crescita per la provincia di Parma e Rimini, dove sono state raccolte rispettivamente 12 e 11 tonnellate di lampadine, una in più rispetto ai dati dello stesso periodo dell’anno scorso. Mantiene il primo posto Bologna con 26 tonnellate, sesta provincia in Italia per raccolta. Completano lo scenario Modena (10 tonnellate), Reggio nell’Emilia(9 tonnellate), Piacenza (5 tonnellate), Forlì-Cesena (3 tonnellate), Ravenna (2,5 tonnellate) e Ferrara (2tonnellate).

“Nei primi sei mesi del 2022 – commenta Fabrizio D’Amico, Direttore Generale di Ecolamp – la raccolta Ecolamp dei RAEE conferma la presenza di aree particolarmente virtuose. L’obiettivo del Consorzio è continuare a sostenere la raccolta su tutto il territorio nazionale, grazie a campagne informative rivolte a cittadini e installatori e ad una sempre più ampia gamma di servizi dedicati ai RAEE di illuminazione e agli altri piccoli rifiuti elettrici ed elettronici da smaltire, a beneficio della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare”.