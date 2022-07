Parma, nessun decesso, 333 nuovi positivi e un paziente in Terapia intensiva (ieri erano tre)

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.755.934 casi di positività, 4.130 in più rispetto a ieri, su un totale di 16.846 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 8.110 molecolari e 8.736 test antigenici rapidi.

Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 24,5%.

Vaccinazioni

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 12 sono state somministrate complessivamente 10.699.856 dosi; sul totale sono 3.795.993 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,5%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.941.733.

Il conteggio progressivo delle dosi di vaccino somministrate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid, che indica anche quanti sono i cicli vaccinali completati e le dosi aggiuntive somministrate.

Tutte le informazioni sulla campagna: https://vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it/ .

Ricoveri

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 43 (-6 rispetto a ieri, -12,2%), l’età media è di 63,5 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.695 (-9 rispetto a ieri, -0,5%), età media 75,7 anni.

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 2 a Piacenza invariato rispetto a ieri); 1 a Parma (-2); 3 a Reggio Emilia (invariato); 6 a Modena (+1); 10 a Bologna (-5); 3 a Imola (invariato); 2 a Ferrara (invariato); 2 a Ravenna (invariato); 4 a Forlì (invariato); 5 a Cesena (-1); 5 a Rimini (+1 rispetto a ieri).

Contagi

L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 49,8 anni.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 759 nuovi casi, su un totale dall’inizio dell’epidemia di 362.490, seguita da Modena (555 su 268.459), Reggio Emilia (505 su 198.005), poi Ferrara (435 su 124.351), Ravenna (396 su 165.218), Parma (333 su 147.334) e Rimini (328 su 165.585); quindi Piacenza (266 su 89.635), Cesena (251 su 98.530), Forlì (174 su 81.375) e, infine, il Circondario Imolese con 128 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 54.952.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 61.160 (-5.172). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 59.422 (-5.157), il 97,2% del totale dei casi attivi.

Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali - relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Guariti e deceduti

Le persone complessivamente guarite sono 9.291 in più e raggiungono quota 1.677.281.

Purtroppo, si registrano 11 decessi:

1 in provincia di Reggio Emilia (un uomo di 81 anni)

3 in provincia di Modena (due uomini di 84 anni e un uomo di 87)

3 in provincia di Bologna (una donna di 75 anni e due uomini di 77 e 95 anni)

3 in provincia di Ravenna (tutti uomini di 83, 88 e 94 anni)

1 residente fuori Regione, un uomo di 88 anni il cui decesso è stato registrato dall’Ausl di Cesena.

Non si registrano decessi nelle province di Piacenza, Parma, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini e nel Circondario Imolese.

In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 17.493.