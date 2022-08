Lavori sulla via Emilia Est: autobus 3, 23 e 4, come cambiano le corse da domani

Da giovedì 4 agosto 2022 e fino al termine dei lavori, causa prosecuzione del senso unico di marcia in direzione est-ovest in Via Emilia Est ed in Via Emilio Lepido e chiusura dell’incrocio tra via Passo del Lagastrello e Via Emilio Lepido, a seguito di lavori interessanti la sede stradale, le linee di trasporto pubblico subiranno le seguenti modifiche:

- Linee urbane nn. 3 e 23: provenienti dal centro città e diretti verso est, giunti alla rotatoria tra Via Zarotto e Via Mantova, i bus percorreranno Via Zarotto, Via Casa Bianca, Via XXIV Maggio, Via Sidoli, Via Muratori, Via Giovenale, quindi a destra in Via Emilio Lepido la linea 23, a sinistra in Via Emilio Lepido la linea 3, per effettuare regolare capolinea. Nessuna deviazione in direzione contraria.

- Linea urbana n. 4: provenienti dal centro città e diretti verso est, giunti alla rotatoria tra Via Zarotto e Via Mantova, i bus percorreranno Via Mantova, effettueranno capolinea in Via Scola. Stessa deviazione in direzione contraria.

Sui percorsi deviati delle linee 3 e 4 saranno effettuate, a richiesta, tutte le fermate urbane presenti, mentre sul percorso deviato della linea 23 verranno effettuate, a richiesta, la prima fermata di Via Zarotto e la fermata di Via Casa Bianca angolo Via Newton.

La linea 23 in direzione Ovest (stazione FS) su Via Emilio Lepido e Via Emilia Est effettuerà TUTTE LE FERMATE PRESENTI (IN SOSTITUZIONE DELLA LINEA 4 CHE NON VI TRANSITA)