Pizzarotti: "Aperti alle alleanze ma no a Di Maio in Lista Civica Nazionale: sarebbe forzatura incomprensibile"

"Ci sono momenti che creano nuove storie. Con la Lista Civica Nazionale abbiamo creato un progetto dal respiro ampio e orientato al futuro. Vogliamo costruire alleanze sui temi, non fusioni strumentali e posticce che scadono il 26 settembre. L’area del centrosinistra è larga e parliamo con tutti, senza dietrologia spiccia o veti incrociati". A dirlo è l'ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti.

Che però un veto lo mette, per rispondere anche alle voci circolate in questi giorni: "La lista che stiamo costruendo non può includere Luigi Di Maio, sarebbe una forzatura incomprensibile. Sono le nostre storie, la diversità delle nostre azioni a dimostrarcelo. In questi anni ho dimostrato più volte, con coraggio, che i progetti e le idee valgono più delle poltrone.

Continueremo a parlare con chi, nell’alveo del centrosinistra, vorrà sedersi al tavolo e rispetterà i valori, le idee e l’autonomia che ci appartengono. Le nostre porte sono aperte per contribuire a evitare che governi il Paese la peggior classe dirigente che la storia ricorderà".