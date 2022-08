Schianto tra un'auto e una moto al Moro: un ferito

Incidente intorno alle 20 in località il Moro, sulla via Emilia al confine tra Parma e Reggio Emilia. A scontrarsi, per cause ancora in via d'accertamento, un'auto e una moto.

Il motociclista è stato sbalzato sull'asfalto, procurandosi traumi di media gravità. E' stato trasportato al Pronto soccorso del Maggiore.