Modifiche in via Paradigna per lavori urgenti di riparazione di una perdita alla rete di teleriscaldamento

Modifiche alla viabilità in via Paradigna per lavori urgenti di riparazione perdita alla rete di teleriscaldamento. Dal 22/08/2022 al 14/09/2022, dalle 00:00 alle 24:00, nella rotatoria posta tra via Paradigna, largo Gambazza e strada della Trinità, è previsto il restringimento di carreggiata; l’istituzione del divieto di circolazione su rami di accesso e di uscita in largo Gambazza (accesso al parcheggio Centro Torri). I veicoli che normalmente accedono al parcheggio dalla rotatoria e viceversa verranno deviati su via Mazzacavallo.

Dal 29/08/2022 al 14/09/2022, dalle 00:00 alle 24:00, in Via Paradigna, breve tratto posto tra via Corini ed il civ.11, Istituzione del divieto di circolazione. Sempre in via Paradigna, tratto compreso tra via Venezia ed il civ.11 corsia est direzione nord, istituzione del divieto di accesso eccetto diretti posti auto interni. I veicoli che normalmente percorrono via Paradigna direzione Nord (tangenziale), verranno deviati su via Venezia, via Valenti, via Corini.

I veicoli che normalmente percorrono via Paradigna direzione Sud (via Venezia) verranno deviati su via Genova, Piazza Salsi (lato est), via Valenti, via Micheli.