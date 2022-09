Auto contro un guard-rail in A1: un ferito

Incidente ieri sera intorno alle 23 in A1 al km 98, in direzione Nord, tra Fidenza e Fiorenzuola: un'auto - per cause ora al vaglio della Polstrada - è finita contro un guard rail. Nell'impatto è rimasta ferita una persona.

Soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata al Maggiore: le sue condizioni sono giudicate di media gravità.