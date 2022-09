Podistica Montanara Running e manifestazione "Parco in Festa": tutte le modifiche alla viabilità

E' in programma dal 2 al 4 settembre presso il Quartiere Montanara l'evento Parco in Festa con tante iniziative anche sportive e sono previste modifiche alla viabilità.



Sabato 3 Settembre 2022 dalle ore 15:30 alle ore 19:00 e Domenica 4 Settembre 2022 dalle ore 07:00 alle ore 12:00

- via Mons. Pelicelli, istituzione del divieto di circolazione eccetto mezzi di soccorso ed emergenza.



Domenica 4 Settembre 2022, dalle ore 07:00 alle ore 10:30

- Via Carmignani, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati

- Via Torrente Bardea – lato Nord, da Via Zanguidi a Via Torrente Termina – Via Raimondi – lato Est

- Via Siligato, lato Sud, da Via Balestrazzi a Via Pelizzi

- Via Pelizzi – lato Ovest Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata.



Domenica 4 Settembre 2022 dalle ore 09:00 alle ore 10:15 e comunque sino a cessate esigenze



Istituzione del divieto di circolazione al passaggio dei podisti nelle seguenti strade (percorso gara podistica denominata 13° Montanara Running): Via Pelicelli; Via Zanguidi; Via Lago Scuro; Via Sporzana; Via Torrente Bardea; Strada Montanara da Carmignani a Via Raimondi; Via Raimondi; Via Ognibene - da Via Jacchia a Via Raffaello; Via Jacchia da Via Campioni a Via Balestrazzi; Via Campioni da Via Jacchia a Via Balestrazzi; Via Balestrazzi – da Via Campioni a Via Siligato; Via Siligato da via Balestrazzi a via Pelizzi; Via Pelizzi; Via Raffaello da via Ognibene a via Tiziano; Via Tiziano da Via Raffaello a Via Carmignani; Via Carmignani da via Tiziano a strada Montanara. Per il tempo strettamente necessario, chiusura alla circolazione stradale delle intersezioni interessate dal passaggio della gara podistica e successivamente progressiva riapertura di tutto il tracciato. L’Azienda Tep S.p.A provvederà alla deviazione dei bus interessati dando opportuna comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla cittadinanza.