Il weekend dei Musei Civici e le mostre in corso

Sabato 10 e domenica 11 settembre nuovi appuntamenti gratuiti per scoprire il patrimonio dei Musei civici di Parma con i laboratori artistici e le presentazioni della Pinacoteca Stuard e del Castello dei Burattini. Le attività, per adulti e bambini, sono realizzate dal personale specializzato dei musei e promosse dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Parma.

Sabato 10 settembre inaugureranno negli spazi espositivi del Comune di Parma due delle esposizioni del ricco programma di Parma 360 – Festival della creatività contemporanea: ánemos a Palazzo del Governatore e Camminando Contaminando al Torrione Visconteo.

Le mostre, ad ingresso gratuito, nel giorno di inaugurazione rimarranno eccezionalmente aperte sino alle 24.

Ultimo weekend di apertura per la mostra Vasco Ascolini. Capitali della Cultura in Galleria San Ludovico.

PROGRAMMA ATTIVITÀ



Sabato 10 settembre

CASTELLO DEI BURATTINI

ore 11.00: presentazione del Museo

Verrà illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenute alla Compagnia I burattini dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai.

Non è richiesta la prenotazione.

ore 11.30: Il mio burattino laboratorio per bambini da 6 a 10 anni

Visitando il museo i bambini potranno scoprire il fantastico mondo dei burattini e delle marionette e saranno ispirati nella realizzazione del proprio capolavoro.

I piccoli partecipanti dovranno portare alcuni materiali: colla, scotch carta o trasparente, forbici, colori, matita, gomma e temperino, il restante materiale sarà fornito dal museo.

Max 4 partecipanti - È richiesta la prenotazione: tel. 0521 031631.

Si consiglia l'uso della mascherina

PINACOTECA STUARD

ore 15.30: Viaggiando tra i paesaggi… laboratorio per bambini da 6 a 10 anni.

Dove ti piacerebbe trascorrere le vacanze? Al mare, in montagna, al lago o in campagna? In Pinacoteca vedremo insieme tanti bei paesaggi dipinti da grandi artisti che ti potranno ispirare: ad esempio a Giulio e Guido Carmignani piaceva rappresentare i laghi e fiumi e ad Amedeo Bocchi la campagna romana.

Hai anche tu un paesaggio preferito? Immaginiamolo e proviamo a realizzarlo insieme.

Max 8 partecipanti - È richiesta la prenotazione: tel. 0521 508184

Si consiglia l'uso della mascherina

ore 16.30: presentazione del Museo

Verrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio artistico comunale.

I visitatori poi proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca.

Non è richiesta la prenotazione.



Domenica 11 settembre

CASTELLO DEI BURATTINI

ore 11.00: presentazione del Museo

Verrà illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenute alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai.

Non è richiesta la prenotazione.

PINACOTECA STUARD

ore 16.30: presentazione del Museo

Verrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio artistico comunale.

I visitatori poi proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca.

Non è richiesta la prenotazione.

MUSEI CIVICI - ORARI DI APERTURA NEL WEEKEND

Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini: sabato, domenica e festivi dalle 10.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle ore 18

Camera di San Paolo: sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle 18. Ingresso a pagamento.

CONTATTI:

- Castello dei Burattini: tel. 0521 031631 mail castellodeiburattini@comune.parma.it

- Pinacoteca Stuard: tel. 0521 508184 mail pinacoteca.stuard@comune.parma.it

- Camera di San Paolo: tel. 0521 218215 mail cameradisanpaolo@comune.parma.it

MOSTRE OSPITATE NEGLI SPAZI ESPOSITIVI DEL COMUNE DI PARMA

Palazzo del Governatore

Sabato 10 settembre dalle ore 17 alle ore 24 apertura dell’esposizione

ánemos

Edoardo Tresoldi, Studio Azzurro, Max Magaldi

nell’ambito di PARMA 360 - FESTIVAL DELLA CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Domenica 11 settembre: aperto dalle 10.30 alle 19.30

Ingresso gratuito – aperta sino al 30 ottobre

Torrione Visconteo, via dei Farnese

Sabato 10 settembre dalle ore 18 alle 24 apertura dell’esposizione

CAMMINANDO CONTAMINANDO

Francesca Pasquali

nell’ambito di PARMA 360 - FESTIVAL DELLA CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Domenica 11 settembre: aperto dalle ore 10.30 alle ore 19.30

Ingresso gratuito – aperta sino al 30 ottobre

Per maggiori dettagli e per conoscere il programma completo di Parma 360 – Festival della creatività contemporanea si rimanda al sito dedicato http://parma360festival.it/2022/

Casa del Suono

IL CANTO DELLO ZOOFORO

Installazione icono-sonora di Yuval Avital

Orari di apertura: dal mercoledì alla domenica 10 - 18

La visita all'installazione sonora è prevista nei seguenti orari: 11, 15 e 17

Ingresso gratuito, aperta sino al 9 ottobre

Galleria San Ludovico

VASCO ASCOLINI, CAPITALI DELLA CULTURA

Immagini e incarichi dei più prestigiosi musei del mondo

Orari di apertura: sabato e domenica dalle 11 alle 18

Ingresso gratuito, aperta sino all’11 settembre



Comune di Parma - Settore Comunicazione e promozione del territorio - Ufficio Stampa

Comunicati e notizie: www.comune.parma.it

Facebook @officialparma - Instagram @comuneparma

Twitter @ComuneParma - YouTube CittàdiPar​ma - Flickr Fli​ckr

email: ufficio.stampa@comune.parma.it