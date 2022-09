Parma Mezza Maratona: il cuore della città batte al ritmo della corsa - Foto

Torna la Cus Parma Mezza Maratona. E subito la città si colora delle maglie di chi partecipa a questa sfida sportiva e di amicizia. Primi a partire, alle 9.30, sono stati gli iscritti alla 21 km.

Ci sono anche le competizioni non agonistiche: la Parma 10 km special e la camminata 5km Corri per la vita, il cui ricavato andrà alla Comunità per persone speciali “Gli amici di Davide”. E in piazza Garibaldi la Cittadella della Salute con le attività dell’Agenzia CFC di Reale Mutua.

Jaafari Badr dell’Atletica Casone Noceto vince la 10 km della Parma Mezza Maratona 2022. Tra le donne, prima Fiorenza Pierli della Atletica Corradini Excelsior.

