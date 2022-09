Margaret: la principessa con il sassolino nella scarpa

La principessa con il sassolino nella scarpa. Un'immagine ritenuta non molto regale che ha avuto però tanto clamore. Era il 13 settembre 1988 quando Giovanni Ferraguti scattò la foto alla Rocca Meli Lupi di Soragna: «La principessa Margaret, contessa di Snowdon e sorella minore della regina Elisabetta II, amava molto l'Italia - racconta lo storico fotografo della Gazzetta di Parma Giovanni Ferraguti -. E tutti gli anni veniva a far visita alle famiglie nobili dell'Emilia Romagna. In particolare, era sempre ospite del principe Diofebo Meli Lupi nel suo castello. E quella volta proprio nel giardino della Rocca si chinò per togliersi un sassolino dalla scarpa. Ma il suo seguito chiese che la Gazzetta di Parma non pubblicasse la fotografia, proprio perché non adeguata a una principessa. Così in un primo momento rispettammo il loro volere, ma dopo qualche giorno l'immagine fu pubblicata».

Ritratta a Soragna con un'ampia gonna pieghettata e in Duomo a Parma con un tailleur a pois, la principessa Margaret veniva ogni anno nella nostra provincia: «E quella volta anche l'ex direttore della Gazzetta di Parma Baldassarre Molossi partecipò alla visita regale - continua Ferraguti -. Il seguito della principessa era impressionante e la polizia ci teneva a debita distanza. Adorava le visite culturali, ma non mancava di pranzare al ristorante, come alla Trattoria del Lupo, oggi chiusa da tempo. Immagini che poi ho riportato nel mio libro "Scatti di cronaca", pubblicato nel 2009».

Nata nel 1930, Margaret morì nel 2002, esattamente 20 anni prima della sorella la regina Elisabetta II. Una figura che viene ricordata non tanto per la sua importanza politica ma per la sua travagliata vita privata e per la sua dedizione alle iniziative di beneficenza. «La principessa Margaret era amica di mia madre, la principessa Violetta Quaranta Zullino - ricorda il principe Diofebo Meli Lupi di Soragna -. E insieme accompagnavamo Margaret in diversi luoghi della provincia: le piaceva visitare i monumenti, ma apprezzava anche i ristoranti. Era una donna piacevole, simpatica e disponibile. le piaceva scherzare e conoscere persone interessanti per parlare di cose serie. Una principessa che non si dava per nulla delle arie».