Aisla celebra la Giornata Nazionale SLA: le iniziative in programma a Parma

AISLA celebra la Giornata Nazionale SLA, giunta alla sua XV edizione, domenica 18 settembre. A Parma sono previste iniziative in piazza Garibaldi domenica 25 settembre. Le iniziative verranno illustrate nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà proprio in piazza Garibaldi, venerdì 23 settembre, alle 11.30.

La Giornata Nazionale SLA è nata nel 2007 per ricordare il primo sit-in dei malati SLA in piazza Bocca della Verità a Roma, avvenuto il 18 settembre 2006. Negli anni la Giornata è diventata un avvenimento educativo ed informativo, per parlare di SLA, malattia le cui cause sono ancora sconosciute e senza terapie in grado di guarirla. In Italia si stimano circa 6.000 persone con Sclerosi Laterale Amiotrofica. Ogni anno, nel nostro Paese, la malattia colpisce circa 1.500 persone in una fascia d’età che, prevalentemente, è compresa tra i 50 e 70 anni. La sopravvivenza media in assenza di supporti vitali, seppur estremamente variabile, oscilla tra i 2 e i 5 anni.

Per questo è importante essere informati e informare. Domenica 18 sarà sono diverse le iniziative promosse a livello nazionale: https://www.aisla.it/