Fuori misura Lab: festa di fine estate, pensando al Perù

Visto il grande successo della prima edizione, l’associazione La cordata fa il bis e ripropone una nuova Festa di fine estate, serata benefica aperta alla città, venerdì 16 settembre dalle 18 nei cortili della Parrocchia del Sacro Cuore, in Piazzale Volta a Parma.

Un evento con attività di ogni genere e per tutte le età: dai mercatini vintage alle letture animate per bambini, dai laboratori ai giochi di legno di una volta. Non mancherà la musica che accompagnerà l’aperitivo e, per chi vorrà fermarsi a mangiare qualcosa, ci saranno proposte culinarie semplici e per ogni gusto: polenta, salumi misti, formaggi…ma anche proposte vegan e cucina tradizionale peruviana!

Sarà inoltre possibile visitare il laboratorio di arte e solidarietà “Fuorimisura Lab” e portare a casa alcune piccole opere in legno realizzate dai volontari durante le loro attività.

Questa festa, promossa dalla associazione La Cordata OdV e dai volontari dell’Operazione Mato Grosso di Parma, si pone l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare al “Progetto Comedor” di Nuevo Chimbote in Perù, una mensa che distribuisce ogni giorno 700 pasti caldi alle persone più bisognose di Nuevo Chimbote (una delle invasioni-favela desertiche più grandi del Perù).

Alla serata saranno interverranno Marcello Marastoni e Anghela Jara Mendoza, missionari dell’Operazione Mato Grosso in Perù e responsabili di questo progetto che durante la cena racconteranno l’esperienza attraverso alcune immagini.

L’intero ricavato della serata sarà devoluto al progetto e portato direttamente da Marcello e Anghela in Perù.

In caso di maltempo l’evento si svolgerà ugualmente negli spazi interni della parrocchia.

Per le letture animate e la cena è consigliata la prenotazione al numero 349 395 8317.