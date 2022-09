In stato di alterazione, si sdraia in strada. Un altro, ubriaco, cammina pericolosamente nel traffico

Un uomo che si è sdraiato in strada e, a fatica, è stato ricondotto alla ragionevolezza. Altri due che sono stati denunciati per stato di manifesta ubriachezza.

Sono alcuni degli interventi condotti ieri dagli agenti della Polizia locale, impegnati in diversi interventi di contrasto a situazioni di degrado per uso di sostanze stupefacenti o abuso di alcol.

Alle 12.45 sono intervenuti a seguito della segnalazione di un presunto investimento di un pedone. Sul posto hanno capito che si trattava della richiesta di aiuto da parte di un automobilista fermo in strada davanti ad un uomo che si era sdraiato sulla carreggiata. Una persona in carico alle autorità sanitarie, hanno subito appurato. Era in stato di alterazione e manifestava comportamenti ostili anche nei confronti degli agenti che hanno impiegato diverso tempo per riportarlo alla ragionevolezza, anche grazie anche al coordinamento con il personale sanitario.

Erano invece le 17.15, circa, quando una pattuglia di Pronto Intervento ha intercettato un trentenne straniero, in stato confusionale, che metteva in pericolo sé ed altri, camminando in mezzo alla strada. L’uomo, in evidente stato di ebrezza, ha rifiutato le cure del 118. E’ stato, quindi, accompagnato al comando di via del Taglio per essere identificato. E’ risultato destinatario di un decreto di espulsione del Questore di Parma del maggio 2022. Avendo fornito false generalità, è stato denunciato. Al trentenne è stata inoltre contestata l'ubriachezza manifesta ai sensi del codice penale, con relativo ordine di allontanamento dal centro, propedeutico all’emanazione, in caso di violazione, del daspo urbano.

Alle 19.30 un altro intervento per ubriachezza molesta: due pattuglie della Proiezione esterna sono state inviate dalla Centrale Operativa in strada della Repubblica dove un giovane stava dando in escandescenza e rifiutava di fornire le proprie generalità. Con l'ausilio delle volanti della Polizia l'uomo, un italiano, è stato accompagnato in Questura dove è stato denunciato. A suo carico è stato anche elevato un verbale per manifesta ubriachezza con conseguente ordine di allontanamento. Dato il suo evidente stato alterazione, per precauzione il ragazzo è stato fatto visitare da un medico. Anche in questo caso il coordinamento con il personale sanitario è stato fondamentale.