Parma avrà la prima ambulanza veterinaria, un nuovo servizio della Pubblica

Presto l’Assistenza Pubblica di Parma aggiungerà un nuovo servizio. Si tratta di un’ambulanza veterinaria, che verrà messa a disposizione dei cittadini e dei loro amici animali.

La Pubblica, da sempre sensibile e attenta al benessere della comunità della sua città, ha deciso di allargare il servizio di assistenza e trasporto dedicato grazie a volontari dal 1902 alla tutela e al benessere dei parmigiani, anche ai loro animali d’affezione. Il progetto si avvale della collaborazione del Comune di Parma, dell’Ordine Medici Veterinari della Provincia di Parma, del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie dell’Università degli Studi di Parma, dell’Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria - AUSL di Parma.

Operativamente si svolgerà grazie ad un mezzo che sarà di supporto a tutti coloro che hanno necessità di trasportare il proprio animale, in maniera sicura e con il supporto di operatori formati e presidi indicati, presso strutture veterinarie. Tale servizio si configura come un'iniziativa di qualità rivolta agli animali e un supporto ai proprietari, anche anziani o disabili, che non potrebbero fare fronte autonomamente al trasporto del proprio animale.

Per tutti gli animali domestici e per i loro padroni è stata allestita un'ambulanza per l’uso specifico che sarà offerto grazie a volontari, veterinari e non, ma tutti con specifica formazione che verrà organizzata presso la sede dell’Assistenza Pubblica in via Gorizia,3, in sinergia e con la partecipazione del Comune di Parma.

Saranno integrati negli stessi percorsi formativi sia i nuovi volontari di Assistenza Pubblica, che i volontari che già operano all’interno del polo Animali d’Affezione e accreditati dal Comune di Parma. Una combinazione di risorse che darà nuova linfa a tutto il sistema che si occupa del benessere animale. Inoltre, i volontari di entrambe le Istituzioni si troveranno inevitabilmente ad interagire e a supportarsi nel corso delle proprie attività istituzionali, tutte finalizzate allo stesso principio di solidarietà verso gli animali.

La formazione potrà contare sul contributo dell’Ordine dei Medici Veterinari di Parma, del Comune di Parma, settore benessere Animale, del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie dell’Università di Parma e dell’Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria - AUSL di Parma, che si alterneranno nelle serate di studio con professionisti e docenti delle rispettive istituzioni.